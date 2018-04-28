أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، يوم السبت، أن اللقاء الروسي التركي الإيراني في موسكو يعتبر هاماً "لاتخاذ خطوات جديدة في التسوية السورية".

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ونقلت وكالة (انترفاكس) عن أوغلو قوله خلال لقائه مع نظيره الروسي، "بفضل اللقاءات الدورية بين وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا، حققنا تقدما جديا في قضية تسوية الأزمة السورية، ولقاؤنا اليوم يعتبر أيضا مهما لتحديد الخطوات اللاحقة التي يمكن اتخاذها في سياق التسوية السورية".

ويأتي الديث عن اللقاء عقب شهر على اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا و إيران في عاصمة كازاخستان، ليعلن بعده عن موعد الجولة التالية من اجتماعات أستانا حول الأزمة السورية المقررة بين 14 و 16 أيار المقبل.

وتم في وقت سابق من الشهر الجاري، عقد قمة ثلاثية بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والايراني حسن روحاني في اسطنبول لبحث الأزمة السورية.

وتعتبر روسيا و تركيا و إيران من الدول الفاعلة في الأزمة السورية وهي من الدول الضامنة لعملية أستانا بشأن سوريا ووقف التصعيد في البلاد.