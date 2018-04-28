أعلنت قاعدة "حميميم" العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، انه سيتم محاربة تنظيم "جبهة النصرة" في ادلب قبل نهاية العام الجاري.

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وأشارت القاعدة، عبر صفحتها على (فيسبوك)، الى ان "القوات الروسية ستعمل على القضاء على "النصرة" في مقاطعة إدلب قبل نهاية العام الجاري".

ويأتي ذلك في وقت تتواصل الفصائل المسلحة بالتناحر في معركة وصفت بـ"حرب التصفيات" استهدفت قادة الفصائل في شمال سوريا ما يعرقل جهودا تبذلها تركيا لوقف الاقتتال الدائر بينها منذ 20 شباط الماضي.

وكان بعض المسؤولين في المعارضة السورية المسلحة حذروا مؤخرا من وقوع "مذبحة" في إدلب، التي أشار مسؤول إيراني كبير إلى أنها قد تكون الهدف التالي للجيش السوري.

وشنت القوات النظامية مؤخرا عمليات عسكرية ضد الفصائل المعارضة في جنوب ادلب، حيث تمكنت من استعادة السيطرة على عدة قرى وبلدات اهمها بلدة ابو الضهور، ومطار أبو الضهور العسكري .

وتخضع ادلب، القريبة من الحدود التركية ،تحت سيطرة فصائل معارضة، بما في ذلك المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة الذين يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي، فيما حققت القوات الحكومية السورية تقدما في جنوب المحافظة.