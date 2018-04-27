أعلن موقع "تويتر" عن تغييرات جديدة بسياسة الخصوصية، والتي تتضمن صيغة أبسط للمساعدة في توضيح كيفية استخدام الشركة للبيانات، وذلك بهدف تسهيل فهم سياسات الشركة.

وقال مسؤول حماية البيانات في الموقع داميان كيران ان "الغرض من هذا التغيير هو إبقاء العالم على اطلاع من خلال خدمة العامة، ونعمل بجد لبناء تجربة رائعة للأشخاص الذين يقومون بالتغريد، ورؤية التغريدات في جميع أنحاء العالم، وحماية خصوصية الأشخاص الذين يستخدمون تويتر كل يوم، ونعتقد أنك يجب أن تعرف أنواع البيانات التي تشاركها معنا وكيف نستخدمها، والأهم من ذلك، يجب أن تكون لديك سيطرة ذات مغزى عليهما".

وأكد "تويتر" إنه يقوم بتوسيع ومراجعة محتوى سياسة الخصوصية لجعل بعض اللغات القانونية أو التقنية واضحة قدر الإمكان.