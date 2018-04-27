أطلقت شركة "أبل" أول تحديث فرعى لنظام ios 11.3، و يحمل التحديث إصدار iOS 11.3.1، لتوفير تحسينات أمنية، إضافة إلى معالجة مشكلة عدم استجابة شاشات ايفون 8 التي تم استبدالها بشاشة غير أصلية.

ووفقا لما نشره موقع 9to5mac الأمريكي، يمكن للمستخدمين تحميل التحديث الجديد من خلال التوجه إلى تطبيق الإعدادات ثم عام، وبعدها اختيار تحديث البرامج.

وكانت شركة "أبل" قد أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر تحديث iOS 11.3 وتضمّن التحديث تشغيل خدمة FaceTime في السعودية وأضاف التحديث ميزة التعرف على حالة البطارية، ومتى يجب على المستخدم استبدالها.

وكان تحديث iOS 11.3 الذى أطلقته الشركة قد تسبب في ظهور عطل ببعض شاشات هاتف ايفون 8، إذ اشتكى مستخدمي ايفون 8 من تعطل شاشات اللمس الخاصة بهواتفهم، بعد تحديث أجهزتهم إلى iOS 11.3، حيث ظهرت هذه المشكلة مع المستخدمين الذين قاموا باستبدال شاشاتهم الأصلية بشاشات أخرى غير معتمدة من الشركة.

ونصحت "أبل" باستبدال الشاشات عند الخبراء المعتمدين من قبلها، لأن الشاشات غير الأصلية قد تؤثر على تجربتهم في تشغيل المحتويات المختلفة.

سيريانيوز