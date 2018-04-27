أفادت مصادر اعلامية، يوم الجمعة, بوقوع انفجار داخل سوق الفيول في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، من دون أن تسفر عن وقوع ضحايا.

وأشارت المصادر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة ركنت قرب السوق.

وسقط قتلى وجرحى، الشهر الماضي، جراء انفجار سيارتين مفخختين الاولى في 8 اذار استهدفت حاجز لـ "الشرطة الحرة" عند المدخل الجنوبي لمدينة جرابلس بريف حلب, والثانية في 19 اذار في قرية الحلونجي على أطراف مدينة جرابلس استهدفت حاجزاً "للجيش الحر"

وكانت قوات الشرطة والأمن العام في مدينة جرابلس والتي تم تدريبها في مدينة مرسين التركية باشرت عملها في المدينة بداية عام 2017، وهي المسؤولة عن ضبط الأمن في المدينة.

وساندت تركيا فصائل المعارضة في حربها بشمال سوريا، منذ 24 آب 2016، في اطار عملية "درع الفرات"، ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم "داعش"،استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات، وتم الإعلان عن انتهاء العملية في أواخر آذار 2017.

يذكر أن مدينة جرابلس تعد المدينة الأولى التي سيطرت عليها فصائل "الجيش الحر" والقوات التركية خلال عملية "درع الفرات" وذلك بعد طرد مقاتلي "داعش" منها.

سيريانيوز