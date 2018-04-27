واصل الجيش النظامي، يوم الجمعة، تقدمه في عدة محاور بمناطق الجورة والعسالي و الحجر الأسود بجنوب العاصمة دمشق في إطار العمليات العسكرية ضد مقاتلي تنظيم "داعش".

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية، أن قوات الاقتحام بالجيش النظامي معتمدة على عمليات رصد محكمة تنفذ خططها الميدانية باستهداف محاور تحرك المجموعات المسلحة بالتنسيق مع سلاحي الطيران والمدفعية محدثة شللا في خطوط إمدادها ويكبد المسلحين خسائر في الأفراد والأسلحة و الذخائر.

وكان النظامي قد تمكن يوم الخميس، من تحقيق تقدم من عدة محاور في منطقة الحجر الأسود باتجاه تجمعات وتحصينات المسلحين، وسيطر على شبكات أنفاق وكتل أبنية في منطقة المعامل ، ترافق ذلك مع تقدم حققته القوات المتقدمة من محور سبينة باتجاه الحجر الأسود، بالتزامن مع اندلاع معارك عنيفة للغاية خاضتها قوات الاقتحام على محوري شارعي اليرموك والثلاثين، قضت خلالها على العشرات من المسلحين، وحققت مزيداً من التقدم هناك أيضاً.

وكان الجيش النظامي منح مسلحي تنظيم "داعش" مهلة 48 ساعة للموافقة على الخروج من مخيم اليرموك والحجر الأسود وأجزاء من حيي القدم والتضامن، قبل البدء بعملية الحسم العسكري، إلا أن خلافات بين قيادات التنظيم نفسه حالت دون تنفيذ الاتفاق.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى

سيريانيوز