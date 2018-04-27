أعلن المتحدث الرسمي باسم "هيئة التفاوض" يحيى العريضي، يوم الجمعة، أن "سوريا لا تحتاج إلى مزيد من القوات على أرضها"، معتبرا أن "إرسال قوات إضافية إلى سوريا سيزيد من التوتر".

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ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن العريضي ،قوله مجيبا على سؤال حول رأي هيئة التفاوض في إمكانية حلول قوات عربية مكان القوات الأمريكية وفق ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قدوم قوات عربية أو إسلامية أو غير ذلك والوصف الأنجع هو قوات إضافية، أمر لا تحتاجه سوريا التي يكفيها أن قوات العالم موجودة في الأجواء والأرض السوريتين ".

وأضاف العريضي "الخاسر الأساسي هو سوريا وأهلها.. الموضوع أوجدته روسيا وقبلها إيران وقبل ذلك النظام (السوري)، و(المقصود) من القصة تحييد الموضوع الرئيسي والتدويل لإخفاء أن الصراع الأساسي هو بين شعب ونظام ".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال انه على بلدان المنطقة الثرية أن تتكفل بالمصاريف الكبيرة التي ننفقها لحمايتها، مشيرا الى أننا أنفقنا 7 مليارات دولار على حماية بلدان ثرية وسنستبدل جنودنا بالمنطقة بجنود تلك الدول.

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين الماضي، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة ترامب تسعى لجمع قوات عربية كي تحل محل القوات الأمريكية في مناطق وجودها في سوريا، وذلك من أجل المساعدة في استقرار الجزء الشمالي الشرقي من سوريا بعد هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).