قالت تقارير متخصصة، أن "انستغرام" أتاحت للمستخدمين تحميل مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو بقصصهم مرة واحدة.

و نشره موقع engadget الأمريكي، انه عند تحميل المستخدم اي صورة أو فيديو حاليا سيظهر له رمزا في أعلى اليسار من الشاشة، وعند الضغط عليه يمكنه تحديد ما يصل إلى 10 صور أو مقاطع فيديو لنشرها مرة واحدة.

وبين الموقع، انه عند اختيار الصور أو الفيديوهات المطلوبة يتم استعراضها لمعرفة كيف ستبدو عند نشرها، إذ يمكن للمستخدم إضافة أشياء مثل النصوص والملصقات وباقي الأشياء التي يريدها، كما سيجرى تحميل الصور بالترتيب الذى حدده المستخدم، كما يمكن أيضا تعديل كل منها على حدة.

وفيما يخص الملصق الجغرافي، فعند مشاركة صورة معينة، فإن وضع هذا الملصق الذى يعرض مكان الالتقاط سيقترح تلقائياً مجموعة من الأماكن القريبة من مكان التقاط الصورة أو الفيديو، ومن المنتظر أن تصل هذه المميزات أولا إلى اندرويد، على أن تصل خلال الأسابيع المقبلة إلى iOS.

سيريانيوز