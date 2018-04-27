قررت شركة "غوغل" استبدال رمز "المسدس" برشاش ماء، في محاولة للتخلص من الرموز التعبيرية المحرضة على العنف.

وقال موقع Phonearena الهندي، إن "فيسبوك" كشفت ايضاً عزمها التخلص من جميع الرموز التعبيرية الخاصة بالأسلحة عبر جميع تطبيقاتها وعلى رأسها "واتساب".

وكانت "غوغل" رفضت عام 2016 أن تحذو حذو الشركات الأخرى, اذ قال راشيل بين المدير الفني للشركة في ذلك الوقت "نحن نؤمن بالتواصل عبر المنابر المختلفة، وسنستمر في الحفاظ على بندقيتنا".

وكانت "أبل" أعلنت في 2016 عن إزالة "إيموشن" السلاح واستبداله بمسدس الماء الأخضر، وانضم "تويتر" إليها فيما بعد.

بالمقابل، يبدو أن شركة "مايكروسوفت" تسير في الاتجاه المعاكس، إذ قررت استبدال رموز مسدس الليزر بمسدس أكثر واقعية.

سيريانيوز