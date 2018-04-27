قطع مرسيليا الفرنسي شوطا هاما نحو بلوغ النهائي الأول له منذ 2004 والثالث في تاريخه، وذلك بفوزه على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمسوي 2-صفر على "ستاد فيلودروم" في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

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وسجل فلوريان توفان (15) والكاميروني كلينتون نجي (63) هدفي المباراة.



وتقام مباراة الاياب الخميس المقبل على على ملعب سالزبورغ.



ويأمل مرسيليا الذي لا يزال الفريق الفرنسي الوحيد الفائز بدوري أبطال أوروبا (1993 على حساب ميلان الإيطالي)، أن يحافظ على هذه الأفضلية من أجل محاولة تعويض ما فاته عامي 1999 و2004 حين خسر النهائي أمام بارما الإيطالي (صفر-3) وفالنسيا الإسباني (صفر-2).



لكن على فريق المدرب رودي غارسيا أن يخشى ريد بول سالزبورغ الذي أصبح اول فريق نمسوي يبلغ نصف نهائي مسابقة اوروبية منذ خسارة رابيد فيينا امام باريس سان جرمان في نهائي كأس الكؤوس في 1996، إذ أنه أقصى لاتسيو الإيطالي من ربع النهائي رغم خسارته ذهابا 2-4 وذلك بفوزه ايابا ايابا 4-1 في ربع النهائي، وذلك بعد اطاحته ايضا ببوروسيا دورتموند الالماني من ثمن النهائي.



وسبق للفريقين أن تواجها في دور المجموعات من النسخة الحالي، فتعادلا سلبا ذهابا وفاز مرسيليا ايابا 1-صفر، ثم جدد تفوقه على منافسه النمسوي بعدما ضرب باكرا بهدف في الدقيقة 15 اثر ركلة حرة نفذها ديميتري باييت وأخطأ الحارس الالماني الكسندر فالكه في التعامل معها، فوصلت الى توفان الذي حولها برأسه في الشباك بمساعدة يده، لكن الحكم لم يتنبه لذلك.



وانتظر فريق غارسيا حتى بداية الشوط الثاني ليضيف الهدف الثاني عبر البديل نجي الذي عزز تقدم اصحاب الأرض بعد أقل من ثلاث دقائق على دخوله أرضية الملعب بدلا من ماكسيم لوبيز، وذلك اثر عرضية ايضا من باييت (63).