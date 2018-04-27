فرض ميلووكي باكس سابع المنطقة الشرقية مباراة سابعة حاسمة على بوسطن سلتيكس الثاني عندما تغلب عليه 97-86 في المباراة السادسة بينهما في الدور الاول من بلاي اوف الدوري الاميركي في كرة السلة للمحترفين.

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واستغل كلا الفريقين عاملي الارض والجمهور على أكمل وجه، فكسب بوسطن المباراتين الاوليين 113-107 و120-106 على التوالي، ورد ميلووكي في الثالثة 116-92 والرابعة 104-102، وحسم بوسطن الخامسة 92-87، قبل ان يرد ميلووكي في السادسة الخميس.



وسيكون الحسم السبت على ملعب بوسطن حيث سيحجز الفائز بطاقة الدور الثاني لمواجهة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الثالث والذي كان حجز بطاقته الثلاثاء على حساب ميامي هيت (4-1).



وبعد بداية خجولة لميلووكي باكس في الربع الاول الذي انتهى لصالح لاضيوف بسلة واحدة (24-22)، انتفض صاحب الارض في الربع الثاني وكسبه بفارق 11 نقطة (26-15)، قبل ان يواصل افضليته في الربع الثالث حيث وسع الفارق الى 11 نقطة في احدى فتراته قبل ان ينهيه متقدما بفارق 9 نقاط (74-65).



ونجح بوسطن المحروم من خدمات نجمه كايري ايرفينغ حتى نهاية الموسم بسبب الاصابة، في تقليص الفارق الى سلة واحدة قبل 7 دقائق من نهاية الوقت الاصلي بفضل تألق جايسون تاتوم (22 نقطة) وتيري روزير (18 نقطة)، لكن "الظاهرة" اليوناني يانيس انتيتوكونمبو أبقى على امال فريقه في بلوغ الدور الثاني بتسجيله 4 سلات رافعا رصيده الى 31 نقطة و14 متابعة.