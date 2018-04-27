واصل الاسباني رافايل نادال المصنف اول زحفه نحو لقبه الثالث على التوالي والحادي عشر في دورة برشلونة الاسبانية الدولية في كرة المضرب، بفوزه السهل على مواطنه غييرمو غارسيا-لوبيز 6-1 و6-3 في الدور الثالث.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

واحتاج نادال الى ساعة و20 دقيقة لحسم مواجهته الأولى مع غارسيا-لوبيز منذ لقائهما في الدور الثاني لدورة برشلونة في الذات عام 2012 حين حقق فوزه الخامس على مواطنه من أصل 6 مواجهات بينهما (حقق الخميس فوزه السادس عليه).



وعزز نادال بذلك رقمه القياسي من حيث عدد المجموعات المتتالية دون هزيمة على الملاعب الترابية بعدما رفعه الى 39 مجموعة منذ خسارته الأخيرة على هذا النوع من الملاعب العام الماضي في ربع النهائي دورة روما على يد النمسوي دومينيك تييم وصيفه في برشلونة العام الماضي.



ويتقدم نادال الآن بفارق 4 اشواط على الأرجنتيني المعتزل غييرمو كوريا الذي حقق رقمه القياسي بين 2003 و2004 بفارق شوط في حينها عن الروماني ايلي ناستازي (34 حققه عام 1973).



ويلتقي نادال، الساعي الى تكرار انجازه في دورة مونتي كارلو التي توج بلقبها الاحد الماضي للمرة الحادية عشرة في مسيرته الاحترافية والثالثة على التوالي، في الدور ربع النهائي السلوفاكي مارتن كليزان الذي تغلب بدوره على الإسباني الاخر فيليسيانو لوبيز 6-1 و6-4.



ولن تكون المواجهة مع كليزان سهلة على نادال، لاسيما أن السلوفاكي أقصى الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثاني.



وبلغ ربع النهائي ايضا تييم الثالث ووصيف البطل بفوزه على السلوفاكي جوزيف كوفاليك 7-6 (7-5) و6-2.



ويلتقي تييم في ربع النهائي مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز على الاسباني البرت راموس العاشر 6-4 و7-5.



وانتهى مشوار التونسي مالك الجزيري عند الدور الثالث بخسارته بصعوبة امام البلغاري غريغور ديميتروف الثاني 5-7 و6-3 و6-7 (8-10).



واحتاج ديميتروف الى ساعتين و52 دقيقة للتخلص من الجزيري ومواصلة مشواره حيث سيلتقي في ربع النهائي الإسباني بابلو كارينيو بوستا الخامس الذي تغلب على ادريان مانارينو الحادي عشر 6-2 و4-6 و7-6 (8-6).