أعربت موسكو، يوم الجمعة، عن قلقها إزاء "النهج العدواني" للولايات المتحدة وحلفائها ضد سوريا، الهادف إلى تقسيم البلاد.

ونقلت وكالة "انترفاكس" عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، قوله "نشعر بقلق شديد من إمكانية تفاقم الوضع في سوريا فيما يتعلق بالمسار العدواني الذي اتخذته واشنطن وحلفاؤها".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أعلن الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم توسيع عملياتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، ولا تعتزم سحب قواتها من هناك في الوقت الحالي بسبب زيادة نشاط الإرهابيين.

وأضاف بوغدانوف ان "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أظهرت أنها في حقيقة الأمر تستخدم الخطاب الإنساني والتبريرات لوجودها العسكري في سوريا لهزيمة الجهاديين، كغطاء لمخططاتها لتفكيك هذا البلد".

وسبق لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ان قال، في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شانغهاي للتعاون في العاصمة الصينية بكين، إن "الهدف الرئيسي للولايات المتحدة والتحالف في سوريا ليس محاربة تنظيم "داعش" ، بل لتعزيز وجودها العسكري والاقتصادي".

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر 14 نيسان الجاري، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، في حين تدين الحكومة السورية تدخل التحالف، وتعتبره "غير شرعي" وبمثابة "احتلال"، ويحب عليه الانسحاب من أراضي سوريا

سيريانيوز