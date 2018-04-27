شهدت عدة محافظات هطلات مطرية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، كانت أغزرها في محافظة درعا، في وقت يستمر فيه تأثير منخفض جوي على البلاد وبقاء الفرصة قائمة لهطل المطر فوق مناطق متفرقة.

وبينت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي أن كميات الهطل في بقية المحافظات كانت في دمشق وريفها المزة 24 مم وقاسيون 24 مم ومساكن برزة 26 مم وساحة الحجاز 15 مم والحرمون 15 مم وسرغايا 9 مم والزبداني 16 مم ومضايا 15 مم وميسلون 31 مم وجديدة الشيباني 7ر11 مم وعسال الورد 24 مم وقطنا 20 مم والتل 5ر15 مم ودوما 10 مم والكسوة 8ر8 مم ويبرود 5ر6 مم والقطيفة 5ر8 مم ودوار المطار 25 مم والمشرفة 8 مم وعقربا 18 مم ودمشق الدولي 6ر23 مم والجراجير 5ر18 مم والنبك 5ر15 مم.

وفي السويداء كانت في المدينة 3 مم وعين العرب 11 مم وشهبا 14 مم وصلخد 6 مم والصورة الصغيرة 12 مم.

وفي درعا سجلت في المدينة 55 مم وتل شهاب 20 مم والشيخ مسكين 13 مم وازرع 10 مم والمسيفرة 7 مم والصنمين 5ر11 مم وبصرى 55 مم.

وفي القنيطرة سجلت في المدينة 5 مم وفي حضر 11 مم بينما كانت في حمص المدينة 2 مم ومرمريتا وتلكلخ 3 مم وشين والعريضة 1 مم والقريتين 21 مم والقصير 5ر14 مم.

وفي حماة سجلت بالمدينة 1 مم وبالرصافة والحميري والسلمية 2 مم وفي وادي العيون 4 مم ومصياف 5 مم وعين حلاقيم 3 مم وربعو وكفرزيتا وعقيربات 1 مم بينما سجلت في طرطوس بالصفصافة 2 مم وصافيتا 5ر1 مم ومشتى الحلو 5ر2 مم.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية، ان تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل مع استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.

ويكون الجو يوم الجمعة، بين الغائم جزئيا والغائم مع بقاء الفرصة قائمة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا كما يحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …