أصدر زعيما كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والجنوبية مون جيه إن، يوم الجمعة، بيانا مشتركا أعلنا فيه عن الوقف المتبادل لجميع الأعمال العدائية بين بلديهما وتغيير اتفاق وقف اطلاق النار الى اتفاقية سلام.

وقالت وكالة (رويترز) ان الزعيمين أعلنا خلال أول قمة بين البلدين منذ أكثر من عقد، أنهما سيعملان على التوصل إلى اتفاق لتحقيق سلام "دائم" و"راسخ" في شبه الجزيرة.

وشمل الإعلان تعهدات بالحد من التسلح ووقف "الأعمال العدائية"، وتحويل الحدود المحصنة بين البلدين إلى "منطقة سلام" والسعي من أجل إجراء محادثات متعددة الأطراف مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، التقى في وقت سابق من يوم الجمعة، بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

واستقبل مون كيم عند خط ترسيم الحدود العسكرية ليصبح كيم بذلك أول زعيم لكوريا الشمالية تطأ قدماه الجنوب منذ الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وبحسب مسؤول من كوريا الجنوبية ، جرت مباحثات "جادة وصريحة" بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية والسلام الدائم في أولى جلسات القمة بينهما.

وتابع المسؤول يون يونج تشان في إفادة أن "الجانبين يعدان بيانا مشتركا وسيعلنه الزعيمان معا عند الانتهاء منه."

وتأتي القمة قبل أسابيع من لقاء مزمع بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث من المتوقع أن يلتقي ترامب وكيم في أواخر أيار أو حزيران.

ومن المقرر أن يغرس الزعيمان بعد تناول الغداء شجرة تذكارية ثم يستأنفان اجتماعهما ويختتمان اليوم في المساء بتناول العشاء ومشاهدة فيلم.

وقبل أيام من القمة أعلن كيم تعليق التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى وتفكيك موقع التجارب النووية الوحيد المعروف في كوريا الشمالية.

وأخفقت قمتان سابقتان بين زعيم الشمال ورئيس الجنوب، وكانا في بيونجيانج عامي 2000 و2007، في وقف برامج الأسلحة الكورية الشمالية أو تحسين العلاقات بشكل دائم.

والكوريتان في حالة حرب من الناحية الرسمية إذ انتهت الحرب الكورية بهدنة لا معاهدة سلام.

ويوجد 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية ضمن إرث الحرب الباردة بين الجنوب والولايات المتحدة والأمم المتحدة من ناحية والشمال المدعوم من الصين وروسيا من ناحية أخرى.

وانعقدت القمة بين زعيمي الكوريتين في المنطقة منزوعة السلاح، وهي قطعة أرض مساحتها 260 كيلومترا نصت الهدنة بين البلدين عام 1953 على أنها ستكون منطقة عازلة بين الجنوب والشمال.

سيريانيوز