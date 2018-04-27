افادت مصادر موالية، يوم الجمعة، إن شخصاً قتل وأصيب آخرين بسقوط قذائف في منطقة القدم بدمشق.

وقالت صفحات متخصصة بمتابعة أخبار القذائف على "فيسبوك" إن شخصاً قتل، وأصيب 4 اخرين بسقوط قذيفة في منطقة بيادر نادر في القدم.

وأضافت ان قذيفة هاون سقطت بجانب كازية المهايني في حي الميدان جنوب دمشق ، أدت إلى أضرار مادية فقط دون تسجيل إصابات بشرية.

و سقطت خلال الايام الماضية، عدة قذائف متفجرة على أحياء القدم والتضامن والميدان بدمشق ما أدى إلى سقوط ضحايا.

ويتزامن سقوط القذائف على مناطق التضامن والزاهرة والميدان في الوقت الذي تشهد فيه ىمنطقة جنوب دمشق اندلاع معارك عسكرية عنيفة وعمليات قصف بين الجيش النظامي و تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) .

وكان الجيش النظامي منح مسلحي تنظيم "داعش" مهلة 48 ساعة للموافقة على الخروج من مخيم اليرموك والحجر الأسود وأجزاء من حيي القدم والتضامن، قبل البدء بعملية الحسم العسكري، إلا أن خلافات بين قيادات التنظيم نفسه حالت دون تنفيذ الاتفاق.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية .

سيريانيوز