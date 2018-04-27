قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، أن الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لسوريا غير مشروعة، وعرقلت الجهود المبذولة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي للتسوية هناك.

واشار لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي في موسكو ، إلى "تشابه مواقف روسيا وقبرص بخصوص الأزمة السورية وشدد على ضرورة تنفيذ القرار 2254".

وأضاف الوزير الروسي ان "الجهود الهادفة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي تعثرت بشكل جدي، نتيجة ضرب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اللاشرعي لسوريا في الـ14 من نيسان، منتهكين القانون الدولي بذلك أيضا".

وكان الكرملين اعتبر يوم الاثنين، ان الضربات الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا على سوريا، أثرت سلباً على وضع التسوية السورية.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر 14 نيسان الجاري، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

ولم تقدم الدول التي شنت الهجوم على سوريا ، أو أطراف دولية معنية، أي أدلة لوقوع الحادث ، لكن فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" وصل إلى البلاد، السبت 14 نيسان، للتحقق في الهجوم المزعوم.

سيريانيوز