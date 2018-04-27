أصيب ثلاثة أشخاص بجروح، ووقعت أضرار مادية بالسيارات، يوم الخميس، اثر سيول جارفة في مناطق بدمشق وريفها.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "سيولا جارفة نتيجة الأمطار الغزيرة بدمشق، أدت إلى جرف خمس سيارات على الأقل في وادي السفيرة بمنطقة ركن الدين السكنية، ما أدى إلى إصابة شخصين".

وتابع المصدر ان "السيول جرفت امرأة في الطريق"، مشيرا إلى نقل المصابين إلى مشفى ابن النفيس حيث تلقوا العلاج قبل مغادرته.

ولفت المصدر إلى أن السيول أدت إلى انجراف في التربة في المنطقة ذاتها ما أدى إلى أضرار مادية بعدد من السيارات.

وبين المصدر أن المياه غمرت ساحات الأمويين وعرنوس ونفق الثورة وتسببت باختناقات مرورية عدة ساعات.

وفي ريف دمشق، قال مصدر في قيادة الشرطة بأن المياه غمرت العقدة الطرقية في ضاحية قدسيا، وأدى ذلك إلى غرق عدة سيارات تم سحبها لاحقا دون تسجيل إصابات.

وأضاف المصدر إنه تم قطع الكهرباء مؤقتا عن الضاحية تجنبا لحدوث ماس كهربائي.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة، حيث حذرت الأرصاد الجوية من تشكل السيول في المنحدرات والوديان.

سيريانيوز