قال مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون يوم الخميس إن إيران جندت أكثر من 80 ألف مقاتل شيعي في سوريا وإن قاعدة التدريب تبعد نحو ثمانية كيلومترات عن دمشق.

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وأضاف دانون في جلسة لمجلس الأمن الدولي وهو يرفع خريطة أن إيران أنشأت قاعدة تدريب قرب دمشق.

وتابع دانون "ما تستطيعون رؤيته هنا هو مركز إيران المركزي للحشد والتجنيد في سوريا, هناك ما يفوق 80 ألف مسلح شيعي في سوريا تحت السيطرة الإيرانية, في هذه القاعدة التي تبعد ما يزيد قليلا عن خمسة أميال عن دمشق يتدربون للقيام بأعمال إرهابية في سوريا وأنحاء المنطقة".

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني اكثر من مرة أننا سنبقى بسوريا حتى القضاء على المجموعات الإرهابية, مشيراً إلى اننا سنبقى في سوريا بطلب من حكومتها.

كما قال شمخاني، يوم الثلاثاء، بأن بلاده تتوعد إسرائيل بالعقاب على عدوانها في قاعدة التيفور السورية وقتلها مستشارين عسكريين من إيران خلال الغارة.

وتعرضت قاعدة "T4" العسكرية الجوية الواقعة بمحافظة حمص وسط سوريا لضربات جوية، في 9 نيسان الجاري، أسفرت عن مقتل 14 شخصا بينهم، حسب ما قالته طهران، 7 عسكريين إيرانيين.