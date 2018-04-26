وصف الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يوم الأربعاء، نتائج اجتماعات أستانا بأنها "محدودة"، مشيراً إلى أن سوريا تشهد تصعيداً في العنف في الآونة الأخيرة.

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ونقلت وكالات انباء عن دي ميستورا قوله، فى كلمته خلال ختام مؤتمر بروكسل، إنه "تم تحقيق خفض للتصعيد فى سوريا بشكل لا بأس به، لكننا نرى تصعيدا على الارض في الآونة الأخيرة، ولم يحدث نتائج في ملف المسجونين والمفقودين".

وكانت محادثات استانا8، عقدت في 21 و22 كانون الاول الماضي, حيث تضمن البيان الختامي على اتفاق الدول الضامنة (روسيا- تركيا- ايران)على تشكيل مجموعتي عمل حول المعتقلين والمفقودين وتبادل الجثث وازالة الألغام من المناطق التاريخية في سوريا.

ومن المقرر عقد لقاء جديد حول التسوية السورية في العاصمة الكازاخستانية أستاتا (استانا 9) في 14-15 ايار المقبل.

واشار دي ميستورا الى انه "سيواصل الدفع مع الاتحاد الأوروبي من أجل التسوية السياسية في سوريا".

وحول مسار سوتشي، قال دي ميستورا ان سوتشى "كان مفيدا، ونتج عنه مقترحات جيدة، لكن لم نحصل متابعة له عبر توجه الأطراف السورية للتفاوض وفق مسار جنيف".

وبخصوص مسار جنيف، لفت دى ميستورا الى أن المحادثات السورية السورية ستتم عندما تكون هناك "ظروف مناسبة بين الحكومة والمعارضة"، مشيرا إلى أن "هناك اتصالات دبلوماسية على مستوى عال بين عدة دول بالشأن السوري".

وعقدت عدة جولات تفاوض في جنيف و أستانا ، وسط خلافات على مصير الرئيس بشار الاسد الذي تتمسك المعارضة برحيله، بينما تعتبر الحكومة ان الموضوع غير مطروح للبحث، وسط استمرار النزاع في سوريا منذ آذار 2011.

أما سوتشي فعقد فيها مؤتمر" الحوار الوطني السوري"، في كانون الثاني، وأقر المؤتمر إنشاء لجنة دستورية ستعمل في جنيف.