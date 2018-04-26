قالت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إنه تم تدمير نحو 80% من مدينة الرقة، مشيرة إلى أن المدينة تعيش أوضاعاً مأساوية.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة أرسولا ميولر قولها في تقرير قدمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن "بعثة أممية زارت يوم 1 نيسان الجاري الرقة، لتقدير الأوضاع الإنسانية في المدينة ،هناك كميات كبيرة من الألغام والقذائف غير المتفجرة، كما تم إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية بكامل المدينة التي يعاني سكانها انعدام الخدمات العامة الأساسية".

وأقر التحالف الدولي في آذار الماضي، انه لا يمكن للمدنيين العودة الى مدينة الرقة بسبب الألغام المزروعة من قبل مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الذين تم طردهم من المدينة.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "70 إلى 80 بالمئة من كل المباني داخل الرقة مدمرة أو مخربة"، لافتة إلى" تقارير ترد كل أسبوع عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص جراء انفجار الألغام والقذائف".

وسبق أن حذرت موسكو والنظام السوري من خطورة الوضع الانساني في مدينة الرقة، بعد الدمار الكبير الذي لحق بها جراء عمليات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وكانت الرقة تحت سيطرة "داعش" بأكملها, منذ عام 2014، قبل ان يتم استعادتها في 2017 من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.

سيريانيوز