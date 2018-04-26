يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لقاء نظيره الاردني ايمن الصفدي الخميس المقبل في مدينة سوتشي الروسية لبحث عدة مواضيع بينها وقف التصعيد جنوب سورية, وفقا للاتفاق بهذا الخصوص بين روسيا والولايات المتحدة والأردن

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي اليوم: "سيبحث الجانبان مواضيع متعددة على رأسها الأزمة السورية، وبالأخص الوضع في جنوبي سوريا ووقف التصعيد هناك وفقا للاتفاق بهذا الخصوص بين روسيا والولايات المتحدة والأردن".

ووقعت على اتفاق وقف التصعيد في جنوبي سوريا كل من روسيا والولايات المتحدة والأردن في تموز الماضي ليشرف مركز مشترك في عمّان على تنفيذه ويراقب وقف إطلاق النار، ويتابع التطورات بشكل دائم عن طريق آليات عمل متفق عليها لرصد أي انتهاكات والتعامل معها وفقا للاتفاق.

وكان قد تم التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز الماضي.

يشار الى ان الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) في محادثات استانا توصلت الى اتفاق حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.