أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم توسيع عملياتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، ولا تعتزم سحب قواتها من هناك في الوقت الحالي بسبب زيادة نشاط الإرهابيين.

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وقال ماتيس في كلمة أمام لجنة مجلس الشيوخ لشؤون التسليح "نحن لن نسحب القوات في الوقت الحالي", مشيرا إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي يكثف عملياته.

وتابع ماتيس "نحن نواصل محاربة الإرهابيين، وسنوسع ذلك عبر إشراك دعم إقليمي وهو تحول كبير نقوم به الآن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعلن اواخر اذار الماضي أن عودة العسكريين الأمريكيين من سوريا إلى وطنهم قريبة، وذلك لأن بقاءهم هناك لا معنى له مع انتهاء العملية ضد "داعش".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت عن سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء تواجد القوات الأمريكية في سوريا وإحلال تحالف عربي مكانها، لضمان الاستقرار شمال شرقي سوريا.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية طلبت من الإمارات والسعودية وقطر المساهمة بمليارات الدولارات، وإرسال قواتها إلى سوريا لإعادة الاستقرار ولاسيما في المناطق الشمالية الشرقية.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين, مرارا, بانسحاب فوري للقوات الامريكية من الاراضي السورية, واصفة مجدداً تواجده بانه "عدوان" ويمثل "انتهاك" لسيادة البلاد, كما أنه "يطيل من امد الازمة".