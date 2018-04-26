قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني ان أي اضافة لتواجد عسكري اخر في سورية سيعقد الحل.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

واضاف وزير الخارجية القطري لقناة فرانس 24 في معرض تعليقه على تصريحات نظيره السعودي عادل الجبير، التي طالب فيها قطر بدفع ثمن بقاء القوات الأمريكية في سوريا, "نحن نريد أن يكون هناك حل سياسي، يضمن الانتقال السياسي، يضمن محاسبة مجرم حرب، يضمن عودة الاستقرار إلى سوريا".

وتابع الوزير القطري انه "مع كل الاحترام لمعالي السفير السعودي، فإن التصريح الذي أدلى به لا يستحق الرد".

وانتقد وزير خارجية قطر ما وصفه بـ"استغباء الرأي العام العربي"، إذ أن "الوعي العربي أكبر بكثير جدا مما هم (السعودية) يتخيلون، والكل يعي إلى من كان موجها هذا الكلام (يقصد كلام ترامب). بالنسبة لنا فنحن نأخذ ما يأتينا من الولايات المتحدة على محمل الجد ويتم التعاطي معه في إطار الشراكة".

وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق الأربعاء، ان الأزمة السورية مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، وذلك رداً على تصريحات الجبير.