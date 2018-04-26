أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأربعاء، ان الأزمة السورية مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، وذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

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وكتب الوزير القطري، في تغريدة عبر "تويتر"، أن سوريا باتت تشكل "الكارثة الإنسانية الأسوأ" في العالم، مجددا دعوته إلى إيجاد حل سياسي للأزمة.

وجاء ذلك رداً على ماقاله وزير الخارجية السعودي بأنه يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى سوريا.

وأرفق الوزير القطري مع تغريدته صورة للمشاركين في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي يمثل فيه بلاده، يظهر فيها نظيره السعودي.

وتعهدت قطر بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لعام 2018 لتخفيف وطأة الكارثة الإنسانية السورية، خلال كلمة وزير خارجية قطر، في المؤتمر الدولي لمانحي سوريا في بروكسل.

واستضافت العاصمة البلجيكية بروكسل، على مدار يومين، مؤتمراً دولياً لمدة يومين لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، برئاسة الاتحاد الأوروبي وبمشاركة منظومات حكومية وغير حكومية أممية وإقليمية ووفود من 85 دولة.