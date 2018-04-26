واصل الجيش النظامي عملياته العسكرية، يوم الخميس، ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، في مناطق بجنوب دمشق، وسط أنباء عن تقدم حققه في الحجر الأسود.

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وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "الجيش النظامي حقق تقدماً في ملاحقة المسلحين في منطقة الحجر الأسود وذلك في إطار عملياته العسكرية بجنوب دمشق".

واشارت الوكالة الى ان "وحدات الاقتحام في الجيش تقدمت من عدة محاور في منطقة الحجر الأسود باتجاه تجمعات وتحصينات المسلحين، وسيطرت على شبكات أنفاق وكتل أبنية في منطقة المعامل".

بدورها، أكدت مصادر ميدانية لـصحيفة (الوطن) المحلية، أن" قوات الاقتحام حققت تقدماً مهماً بالسيطرة على عدد من كتل الأبنية وعدة مزارع شمال وجنوب منطقة العسالي، بعد التقدم الذي حققته في منطقة الجورة ".

وذكرت المصادر أن هذا التقدم ترافق مع "تقدم حققته القوات المتقدمة من محور سبينة باتجاه الحجر الأسود".

وبحسب مصادر ميدانية تحدثت للصحيفة، فإن "معارك عنيفة للغاية خاضتها قوات الاقتحام على محوري شارعي اليرموك والثلاثين، قضت خلالها على العشرات من المسلحين، وحققت مزيداً من التقدم هناك أيضاً".

من جانبها، تحدثت مصادر مؤيدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان رمايات مدفعية وصليات صاروخية مكثفة استهدفت مواقع ونقاط المسلحين في مخيم اليرموك والحجر الاسود جنوب العاصمة .

وأضافت المصادر ان وحدات الإقتحام في الجيش النظامي تتقدم من عدة محاور في منطقة الحجر الأسود ، حيث سيطرت على شبكات أنفاق وكتل أبنية في منطقة المعامل .

وكان الجيش النظامي منح مسلحي تنظيم "داعش" مهلة 48 ساعة للموافقة على الخروج من مخيم اليرموك والحجر الأسود وأجزاء من حيي القدم والتضامن، قبل البدء بعملية الحسم العسكري، إلا أن خلافات بين قيادات التنظيم نفسه حالت دون تنفيذ الاتفاق.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى