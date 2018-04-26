سيريانيوز :: بعد تحريرها الشرطة العسكرية الروسية تبدأ بتسيير دورياتها في القلمون الشرقي

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ونقلت وكالة (نوفوستي) عن متحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا قوله ان "الشرطة العسكرية الروسية والشرطة السورية ستنفذان دوريات مشتركة في بلدات القلمون الشرقي لضمان سلامة السكان وتوفير الأمن في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية".

وانتهت امس الاربعاء،، عمليات إخراج مسلحي القلمون الشرقي ، لتصبح المنطقة خالية من الوجود المسلح.

و منطقة القلمون الشرقي كانت آخر معاقل المعارضة في ريف دمشق، تسيطر عليها فصائل من قوات "أحمد العبدو" و"جيش الإسلام" و"أحرار الشام".

ويأتي ذلك بعدما استعاد الجيش النظامي في 14 نيسان السيطرة على بلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق، والتي بقيت منذ 2012 المعقل الأبرز للفصائل المسلحة.

سيريانيوز

2018-04-26 04:56:34