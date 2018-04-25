رفضت إيران، يوم الاربعاء، فكرة إرسال قوات قطرية إلى سوريا ، ووصفتها بـ"العمل الخاطئ"، وهدفها سيكون " تعقيد الأزمة السورية"، في وقت اعتبرت موسكو ان القرار يعد " انتهاك لقوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي".

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وقال مستشار وزير الخارجية الإيراني، حسين شيخ الإسلام، في حديث لوكالة (سبونتيك)، ان "إرسال قوات قطرية إلى سوريا عمل خاطئ هم يخطئون في هذا، نحن ضد هذا العمل بشكل قطعي، إرسالهم لأي قوات إلى سوريا سيكون هدفها مثل هدف القوات الأمريكية في سوريا، وهو تعقيد الأزمة السورية".

من جهته، اعلن السيناتور الروسي إيغور موروزوف أن موسكو "ترفض بشكل قاطع إرسال قوات قطرية إلى سوريا، وفي حال حصل ذلك فإنه انتهاك لقوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وجاء ذلك عقب اعلان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأنه على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا، تعليقاً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال انه على بلدان المنطقة الثرية أن تتكفل بالمصاريف الكبيرة التي ننفقها لحمايتها، مشيرا الى أننا أنفقنا 7 مليارات دولار على حماية بلدان ثرية وسنستبدل جنودنا بالمنطقة بجنود تلك الدول.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الامريكية كشفت، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، عن مشاورات تجرى مع دول عربية لتشكيل قوة عسكرية عربية لتحل محل القوات الأميركية في سوريا بعد هزيمة تنظيم (داعش)".