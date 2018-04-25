تعهدت "غوغل" باتخاذ اجراءات عقب شكاوي من بعض مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني التابعة Gmail من تلقي إعلانات مزعجة يتم إرسالها إليهم من حساباتهم الخاصة على الرغم من تحديث كلمات المرور والمصادقة الثنائية.

وجاء في تقرير من موقع Mashable أن مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها يستخدمون عناوين البريد الإلكتروني المزورة لجعلها تظهر وكأنها مرسلة عبر "شركة اتصالات كندية" تسمى "Telus".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم "غوغل" "نحن على علم بحملة البريد المزعج التي تؤثر على مجموعة فرعية من مستخدمي Gmail وتم اتخاذ إجراءات فعالة للحماية من ذلك".

وأضاف المتحدث أن "فريق الشركة يعيد تصنيف جميع رسائل البريد الإلكتروني المسيئة على أنها رسائل غير مرغوب فيها، وأكد على أن الحسابات لم تتعرض للاختراق".

ويذكر أن عددا كبيرا من المستخدمين المتأثرين توجهوا إلى منصات مثل تويتر وحسابات "غوغل" للتعبير عن غضبهم من تلك المشكلة، واعتقد البعض أن حساباتهم على "جي ميل" تم اختراقها، ولكن ردت الشركة على بعض منهم وقالت أن هذه المشكلة يجرى التعامل معها.

سيريانيوز