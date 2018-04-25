كشفت تقارير جديدة أن شركة "أمازون" تعمل على تطوير أول روبوت منزلي تابع لها، ويحمل المشروع اسم Vesta.

ونشر موقع theverge الأمريكي، ان يجري تطوير المشروع من قبل مختبرات Lab126التابع لشركة أمازون، والذى طور قبل ذلك أجهزة Kindle وFire Phone وأمازون إيكو.

ولفت الموقع الأمريكي الى انه لاتوجد أي تفاصيل حتى الآن على الشكل الذى سيبدو عليه روبوت أمازون أو الغرض الذى سيجرى استخدامه به.

وأشار التقرير إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون روبوت أمازون بمثابة روبوت منزلي بالمعنى المعروف والذى يمكنه أداء مجموعة متنوعة من الأعمال المنزلية، ولكنه سيكون على الأرجح مساعدًا افتراضيًا له مظهر خارجي ميكانيكي، وسيعمل كنقطة اتصال مركزية للمنزل الذكي، إذ يتيح للمستخدمين التحكم في الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi، وتنفيذ المهام، مثل تعيين المؤقتات والبحث على الويب، والحصول على عدد أكبر من الألعاب التفاعلية للأطفال الصغار.

بالمقابل قال تقرير لوكالة "بلومبيرج" أنه سيكون أقرب لمساعد شخصي منزلي يعتمد على أليكسا، والذي يمكنه التنقل بين الغرف للاستجابة للأوامر الصوتية للمستخدمين، وأنه سيمتلك كاميرات خاصة للملاحة.

وقد تقوم "أمازون" باختبار الروبوت في البداية بمنازل موظفي الشركة بحلول نهاية العام الجاري، على أن يتم إطلاقه للعامة في وقت مبكر من 2019.

سيريانيوز