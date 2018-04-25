نشرت "فيسبوك" ما تسمية بمعايير المجتمع، التي تنظم كل شيء على الشبكة، من ناحية المحتوى والحسابات وغيرها التي تحدد ما الذي يسمح ببقائه وما الذي تمنع وجوده "فيسبوك" ويجب إزالته.

وبينت الشركة بشكل موسع وعلى مدى 8500 كلمة، إجراءاتها بالتعامل مع المحتوى والحسابات سواء بإزالته أو إخفائه أو السماح به، كما اتاحت لأول مرة للمستخدمين الاعتراض على الإجراءات التي تقوم بها "فيسبوك".

وشرحت "فيسبوك" إجراءات التعامل مع كل حالة، من خلال تصنيفها سواء أكانت تتعلق بالعنف والسلوك الإجرامي أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو حتى نشر المواد الإباحية وغيرها.

وسمحت "فيسبوك" للمستخدمين بالتقدم بطلب لمراجعة تلك الإجراءات مثل حذف محتوى أو حساب بطريق الخطأ، على أن يتم مراجعة الاعتراض خلال 24 ساعة من إجراءه.

وبحلول نهاية العام الجاري ستسمح "فيسبوك" أيضاً بالاعتراض على عدم قيامها بأي إجراء عند الإبلاغ على شيء ما على الشبكة الاجتماعية.