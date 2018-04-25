تعرض الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف اول عالميا سابقا، لخسارة مفاجئة الاربعاء في مباراته الأولى في الدور الثاني من دورة برشلونة في كرة المضرب أمام السلوفاكي مارتن كليزان المصنف 140 عالميا 2-6 و6-1 و3-6.

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وبات يتوجب على ديوكوفيتش أن يعيد حساباته ويستعيد مستواه بسرعة مع إقتراب دورة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الاربع الكبرى الشهر المقبل على ملاعب رولان غاروس.



وخرج الصربي بشكل مبكر، للمرة الرابعة تواليا، من رابع دورة يخوضها بعد تعافيه من جراحة طفيفة خضع لها في شباط الماضي، لمعالجة إصابة في المرفق يعاني من آثارها منذ صيف العام الماضي.



وفشل ديوكوفيتش المتوج بـ 12 لقبا في البطولات الكبرى، في بلوغ الدور ربع النهائي لأي دورة منذ خروجه من هذا الدور في ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، في تموز/يوليو 2017.



ولم يتأهل ديوكوفيتش إلى نهائي إحدى البطولات الكبرى سوى مرة واحدة منذ أن أحرز لقب دورة فرنسا المفتوحة عام 2016. وغاب الصربي (30 عاما) بعدها، ليعود في بطولة استراليا في كانون الثاني، حيث خرج من الدور الرابع. وبعد الجراحة، شارك في آذار في دورتي الماسترز في انديان ويلز وميامي الأميركيتين، وخسر مباراته الأولى في الدورتين وفي مونتي كارلو خرج من الدور الثالث.



واستهل الإسباني رافايل نادال المصنف أول بنجاح حملة لقبه الثالث على التوالي والحادي عشر في دورة برشلونة بفوزه على مواطنه روبرتو كاربايس 6-4 و6-4 في الدور الثاني،



احتاج نادال إلى ساعة و50 دقيقة للتخلص من عقبة مواطنه كاربايس في أول مباراة بينهما، وواصل سلسلته المميزة على الملاعب الترابية، إذ فاز بـ38 مجموعة متتالية منذ خسارته الأخيرة على هذا النوع من الملاعب العام الماضي في الدور ربع النهائي لدورة روما على يد النمساوي دومينيك تييم وصيفه في برشلونة العام الماضي.



وضرب "الماتادور" الاسباني الساعي الى تكرار إنجازه في دورة مونتي كارلو التي توج بلقبها الأحد الماضي للمرة الحادية عشرة في مسيرته الاحترافية والثالثة على التوالي، موعدا في الدور ثمن النهائي مع مواطنه غييرمو غارسيا لوبيز الذي استفاد من انسحاب الياباني كي نيشيكوري الوصيف في مونتي كارلو.