تأهل غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الدور الثاني من بلاي اوف الدوري الأميركي في كرة السلة للمحترفين بعد أن حقق كل منهما فوزه الرابع مقابل خسارة واحدة في الدور الأول.

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وتغلب غولدن ستايت الذي حل ثانيا في المنطقة الغربية خلال الموسم المنتظم خلف هيوستن روكتس، الثلاثاء على سان أنطونيو سبيرز السابع في المواجهة الخامسة بينهما 99-91.



وحجز بطل 2015 و2017 ووصيف بطل 2016 بطاقة التأهل الثانية الى نصف نهائي المنطقة، بعد ان كانت الاولى من نصيب نيو اوليانز بيليكانز السادس الذي حقق اربعة انتصارات متتالية على بورتلاند ترايل بلايزرز الثالث.



وفي الدور المقبل يلتقي غولدن ستايت مع نيو اورليانز.



وحسم غولدن ستايت النتيجة في الارباع الثلاثة الأولى (22-20 و27-18 و30-27) متقدما بفارق بفارق 14 نقطة خسر منها ست نقاط في الربع الأخير (20-26).



بدوره، بات فيلادلفيا ثالث المنطقة الشرقية اول المتأهلين الى الدور الثاني عن هذه المنطقة بعد ان فاز في المواجهة الخامسة على ميامي هيت السادس 104-91.



وفي المنطقة الشرقية ايضا، حقق بوسطن سلتيكس الثاني فوزه الثالث (مقابل هزيمتين) على ميلووكي باكس السابع 92-87، على أن يلاقي الفائز منهما فيلادلفيا في الدور الثاني.