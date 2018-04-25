ريال مدريد يعاقب بايرن ميونخ على فرصه الضائعة ويسقطه على ملعبه بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

نجح ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بتحقيق فوز ثمين 2-1 على مضيفه بايرن ميونخ الألماني الاربعاء على ملعب "اليانز ارينا" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا سجل أهداف ريال مدريد كل من مارسيلو و أسينسو في الدقائق 44 و57 من زمن اللقاء بينما جاء هدف بايرن ميونخ من أقدام جوشوا كيميتش في الدقيقة 28.



من المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين في ملعب "سانتياغو برنابيو" يوم الثلاثاء المقبل.



جاءت بداية المباراة سريعة من جانب البافاري الذي دخل اللقاء مهاجماً متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل.



ومع حلول الدقيقة 28 نجح البافاري في إحراز هدف التقدم عن طريق جوشوا كيميج.



وبعدها نشط أداء الملكي، وكثف لاعبوه من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 44 عبر البرازيلي مارسيلو دا سيلفا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف التقدم، وجاءت الدقيقة 57 ليتمكن الريال من إضافة الهدف الثاني عن طريق ماركو أسينسيو.



وغاب البرتغالي كريستيانو رونالدو ولم تظهر الخطورة الحقيقية له، وبحث لاعبو البافاري بشتى الطرق عن فرصة التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.



وللتأهل إلى النهائي، يحتاج الريال للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الهزيمة بهدف نظيف في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه "سانتياغو بيرنابيو" الأسبوع المقبل. سيريانيوز 2018-04-25 18:54:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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