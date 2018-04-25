قام فريق المفتشين، التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، يوم الأربعاء، بزيارة موقع ثان في مدينة دوما بريف دمشق، لاستكمال التحقيق في الهجوم المزعوم الذي وقع بالمنطقة.

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وأوضحت المنظمة، في بيان، نشرته وكالات انباء، ان "المفتشين زاروا يوم الأربعاء موقعا ثانيا في مدينة دوما وجمعوا عينات لمساعدتهم في حسم مسألة استخدام مواد سامة محظورة."

وأضاف البيان "في الوقت ذاته، أبلغ الوفد الروسي الأمانة الفنية للمنظمة أنه سيحضر بعض السوريين للحديث عن حادث دوما، في استجابة لطلب أمين عام المنظمة من الدول الأعضاء بمشاركة المعلومات عن الحادث".

وبين البيان أن "الأمانة الفنية نصحت الوفد الروسي بأن هؤلاء الأشخاص يجب أن يلتقوا بمحققي بعثة تقصي الحقائق، وأن يدلوا هؤلاء الأشخاص بشهادتهم بعد أن تنهي البعثة عملها".

ودخل فريق تابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" مدينة دوما ، حيث اشار بيان للمنظمة، السبت الماضي، الى ان فريق مهمة التحقيق التابع لها، زار أحد المواقع داخل المدينة، لجمع عينات على صلة بمزاعم استخدام أسلحة كيميائية في السابع من الشهر الجاري لتحليلها".

ووصل فريق لتقصي الحقائق من منظمة "حظر الكيماوي" إلى سوريا، في 14 نيسان، للتحقق في هجوم دوما المزعوم، في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، ، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات، واسقط معظم الصواريخ..