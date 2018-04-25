أفادت وكالة (انترفاكس) الروسية، نقلاً عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية، يوم الأربعاء، أن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران سيبحثون الوضع السوري في 28 نيسان الجاري.

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وأضاف المصدر أن وزراء الخارجية سيجتمعون في العاصمة الروسية موسكو ليتم مناقشة الأوضاع في سوريا.

ولم يذكر المصدر في وزارة الخارجية الروسية أي تفاصيل إضافية تتعلق بأجندة اللقاء بين وزراء الخارجية.

ويأتي ذلك بعد شهر على اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا و إيران في عاصمة كازاخستان، ليعلن بعده عن موعد الجولة التالية من اجتماعات أستانا حول الأزمة السورية المقررة بين 14 و 16 أيار المقبل.

وتم في وقت سابق من الشهر الجاري، عقد قمة ثلاثية بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والايراني حسن روحاني في اسطنبول لبحث الأزمة السورية.

وتعتبر روسيا و تركيا و إيران من الدول الفاعلة في الأزمة السورية وهي من الدول الضامنة لعملية أستانا بشأن سوريا ووقف التصعيد في البلاد.

سيريانيوز