تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس، اجتماعاً دولياً، من أجل إحياء الجهود نحو حل سياسي للأزمة السورية.

وذكرت الخارجية الفرنسية، بحسب وكالات انباء، ان "ممثلين لفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والأردن سيجتمعون بباريس غدا" .

واشارت الخارجية الفرنسية الى ان هذه المجموعة الصغيرة ستجتمع بهدف "المساهمة في إحياء الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة في سوريا".

ويأتي الحديث عن الاجتماع عقب اعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ان بلاده والولايات المتحدة الأمريكية تعملان معاً على حل إنساني وسياسي في سوريا.

كما يأتي الاجتماع واستضافت العاصمة البلجيكية بروكسل، على مدار يومين، مؤتمراً دولياً لمدة يومين لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، برئاسة الاتحاد الأوروبي وبمشاركة منظومات حكومية وغير حكومية أممية وإقليمية ووفود من 85 دولة.

وتدعو فرنسا الى ضرورة العمل على التحضير لحل سياسي في سوريا، يكون هدفه النهائي مرحلة انتقالية سياسية ، وذلك عقب مشاركتها شن ضربات عسكرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع عسكرية بسوريا منذ 14 نيسان، رداً على هجوم كيميائي مزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.