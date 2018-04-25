كشف تقرير أن شركة سويسرية صدّرت 5 أطنان من مادة كيميائية محظورة تُستخدم في إنتاج غاز “السارين” السام إلى سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأوضح تقرير للتلفزيون الحكومي في سويسرا (RTS)، أن "الشركة صدّرت تلك الكمية من “الإيزوبروبيل” إلى سوريا بعد 6 أشهر من إعلان منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" تدمير 133 طنًا من هذه المادة بسوريا في أيار 2014".

وأكّد التقرير، نقلًا عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، أن عملية تصدير المادة المحظورة إلى سوريا، تمت “دون أية عوائق قانونية”.

وبحسب التقرير، قالت أمانة الدولة إن الطرف المستورد في سوريا “شركة أدوية خاصة”، وأنه لم تكن هناك مؤشرات حول صلتها بالنظام السوري.

وأشارت إلى أن "سويسرا ملتزمة بالعقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية ضد النظام السوري".

ويأتي ذلك في وقت تواجه 3 شركات بلجيكية تهمة تصدير مواد كيماوية لسوريا منها مادة "الأيزوبروبانول" التي يمكن استخدامها أيضا في إنتاج غاز الأعصاب السارين.

واتهمت عدد من الدول الغربية النظام السوري باستخدام أسلحة كيماوية منها السارين في أكثر من مناسبة أخرها في مدينة دوما 7 نيسان الجاري ، في حين نفى النظام الاتهامات.