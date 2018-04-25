تعهد مؤتمر "مانحي سوريا"، الذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بتخصيص مبلغ قدره 4.4 مليار دولار لمساعدة سوريا، فيما خصص الاتحاد الاوروبي 3 مليارات دولار للاجئين السوريين في تركيا..

ونقلت وكالات أنباء عن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قوله، في تصريحات صحفية، بعد اليوم الثاني من أعمال المؤتمر، "تلقينا تعهدات بتقديم 4.4 مليار دولار خلال العام 2018، وأود أن أوجه شكرا خاصا للاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا، الجهات التي تحملت التزامات أكبر".

وشدد المسؤول الأممي على أن الحديث يدور حاليا عن "التقدير الأولي، لأن أعمال المؤتمر لم تنته بعد، وهذا المبلغ قد يتغير"، معتبرا أن الأموال، التي تم جمعها حتى هذه اللحظة في هذه الفعالية، تمثل "انطلاقة جيدة".

من جهتها، أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديركا موغيريني في هذا السياق أن "الاتحاد الأوروبي سيخصص للاجئين السوريين في تركيا 3 مليارات دولار في غضون عامين".

واستضافت العاصمة البلجيكية بروكسل، على مدار يومين، مؤتمراً دولياً لمدة يومين لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، برئاسة الاتحاد الأوروبي وبمشاركة منظومات حكومية وغير حكومية أممية وإقليمية ووفود من 85 دولة.

وكان مؤتمر بروكسل الأول حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، جرى انعقاده في 4 و 5 نيسان 2017،وتوصل إلى تعهدات بتقديم مبلغ 5.6 مليار يورو لدعم الأنشطة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة.