أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، ان بلاده والولايات المتحدة الأمريكية تعملان معاً على حل إنساني وسياسي في سوريا.

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ونقلت وكالات انباء عن ماكرون قوله، في خطاب أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي في واشنطن، "نحن نعمل معا على حل إنساني على المدى القصير على الأرض، ونساهم في تسهيل الوصول إلى حل سياسي دائم يضع حدا لهذا النزاع المأساوي".

واشار ماكرون الى ان فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية "يقفان اليوم معا في سوريا ودول الساحل لمحاربة التنظيمات الإرهابية".

وسبق ان اعلن ماكرون ان بلاده تعمل على التحضير لحل سياسي في سوريا، يكون هدفه النهائي مرحلة انتقالية سياسية ، وذلك عقب مشاركة فرنسا شن ضربات عسكرية مع الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع عسكرية بسوريا.

ويأتي الحديث عن حل سياسي عقب تهديد اميركا وفرنسا وبريطانيا باللجوء إلى استخدام القوة ضد النظام السوري، في حال استخدام اسلحة كيماوية من جديد.