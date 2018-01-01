كشف مصدر في الإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، ان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تراقبان عن كثب "شحنات جوية مريبة" بين ايران وسوريا.

صفحة جديدة 1

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وأشار مصدر بالإدارة الامريكية، في تصريح لـCNN، الى ان أجهزة الاستخبارات ببلاده تراقب عن كثب ما وصفه بـ"شحنات جوية مريبة" بين إيران وسوريا، يشتبه بأنها قد تحتوي على "أسلحة أو منظومات عسكرية".

وكانت مواقع حركة الطيران العالمية رصدت على الأقل رحلتان لطائرتين تابعتين لسلاح الجو السوري من طراز IL-76 بين طهران وسوريا، في الوقت الذي لفت فيه المصدر إلى أن "رحلة أخرى لطائرة إيرانية من طهران لسوريا أثارت انتباه الأجهزة الاستخباراتية".

وجاء ذلك بعد ضربات صاروخية وجهتها كل من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا في 14 الشهر الجاري ، رداً على الانباء حول وقوع هجوم يعتقد انه كيماوي في مدينة دوما بريف دمشق، وسط ارتفاع وتيرة التهديدات التي وجهها مسؤولين إيرانيين وخصوصا فيما يتعلق باستهداف مطار تيفور في سوريا وسقوط قتلى إيرانيين.