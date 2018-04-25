قالت هيئة الأركان الروسية، يوم الأربعاء، إن موسكو سترسل منظومات دفاع جوي جديدة الى سوريا في القريب العاجل.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة سيرغي رودسكوي، قوله "سيواصل الخبراء الروس تدريب العسكريين السوريين، كما سيقدمون المساعدة في تطوير منظومات الدفاع الجوية الجديدة. وسيتم إرسال المنظومات في القريب العاجل".

وأشار الجنرال الروسي الى ان المستشارين الروس ساهموا في إصلاح وتحديث قوات الدفاع الجوي الروسية، مؤكدا أن معظم الصواريخ الغربية عالية الدقة والتي تم اعتراضها جراء العدوان الثلاثي في وقت سابق من الشهر الجاري دُمرت من قبل منظومات الدفاع سوفيتية الصنع "إس-125" و"أو أس إيه" و"كوادرات " والتي يبلغ عمرها 40 عاما.

وأضاف رودسكوي "قامت وزارة الدفاع السورية بتحليل نتائج اعتراض صواريخ الولايات المتحدة وحلفائها بالتفصيل"، مشيرا إلى أن ذلك "سيكون أساسا لإدخال عدد من التغييرات على نظام الدفاع الجوي للبلاد، ما سيزيد من موثوقيتها".

وكان الجانب الروسي قد أعلن عن إمكانية إرسال منظومات الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا بعد الهجوم الثلاثي، يوم 14 نيسان.

وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضربات صاروخية، فجر 14 نيسان الجاري، على مواقع تابعة للجيش النظامي في سوريا، مما أسفر عن سقوط جرحى، في هجمات جاءت رداً على هجوم يشتبه أنه شن بمواد سامة في مدينة دوما بريف دمشق، فيما أعلن النظام انه رد على تلك الاعتداءات.

سيريانيوز