أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، الاربعاء أن أكثر من 62 ألف شخص يعودون إلى ديارهم في الغوطة الشرقية حتى اليوم.

وقال رودسكوي في مؤتمر صحفي "يعمل المركز الروسي للمصالحة في سوريا من أجل استقرار الوضع وإعادة النازحين إلى ديارهم. حتى الآن ".

وتابع "عاد أكثر من 62 ألف شخص إلى منازلهم في الغوطة الشرقية. ومن منطقة خفض التصعيد "إدلب" عبر الممر الإنساني المتاخم لبلدات أبو ضهور وتل سلطان في محافظة حلب عاد عودة 9508 اشخاص".

وأعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الجنرال يوري يفتوشينكو عودة أكثر من 59 ألف شخص إلى منازلهم في الغوطة الشرقية، كما حتى 16 نيسان الجاري..

وأعلنت القيادة العامة للجيش النظامي في 14 الجاري, السيطرة على كامل بلدات وقرى الغوطة الشرقية وذلك بعد إخراج جميع "الإرهابيين" من مدينة دوما آخر معاقلهم في الغوطة الشرقية.