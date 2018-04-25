قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، يوم الأربعاء، أن بلاده تحولت إلى مخيم كبير للاجئين، في ظل وجود مليون ونصف المليون لاجئ سوري.

واضاف الحريري في كلمته خلال افتتاح "مؤتمر مستقبل سوريا" في بروكسل إن "مأساة الشعب السوري، مستمرة، وكذلك مأساة لبنان، فمقومات المجتمع اللبناني يتم استنزافها، واليوم وضّعُنا أسوأ من العام الماضي".

تابع الحريري "رغم كل الجهود التي نبذلها، فإن الظروف آلت إلى التدهور"، مشيرا إلى وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري في لبنان، الذي تحول إلى "مخيم كبير للاجئين".

ويخالف الرقم الذي صرح به رئيس الحكومة اللبناني، أرقام شؤون النازحين في الامم المتحدة ووزارة شؤون النازحين اللبنانية، التي قالت بأن لبنان اليوم نحو 980 ألف لاجئ سوري، بعد أن كان عددهم في كانون الأول 2016 بين مليون و200 ألف إلى مليون و500 ألف شخص.

وأكد رئيس الحكومة اللبناني "رغم التحديات، احترمنا الالتزامات، التي تعهدنا بها في مؤتمر بروكسل، وسهلنا موضوع تسجيل الولادات السورية في لبنان، كما سهلنا إجراءات الزواج، وتم تسجيل طلاب جدد في المدارس الرسمية، وتكييف برامج التعليم، وقامت وزارة الصحة بإنجاز تطور بتقديم الرعاية الصحية للنازحين".

وكان مجلس الوزراء اللبناني أقر في شباط الماضي، آلية جديدة لتسجيل الأطفال السوريين الذين ولدوا على الأراضي اللبنانية، منذ عام 2011.

وكانت وزير خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني قالت في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن "الاتحاد الأوروبي قد خصص أكثر من 11 مليار يورو من المساعدات للسوريين داخل البلاد وخارجها".

وتقدر حاجة لبنان لدعم النازحين ﺑ2.5 مليار دولار، عمل المجتمع الدولي على تقديم 1.5 مليار دولار من أصل المبلغ الإجمالي لدعم النازحين خلال السنتين السابقتين، وسط توقعات لبنانية بأن المساعدات الدولية في العام الحالي ستكون مشابهة وتقدر بـ1.5 مليون دولار، يطغى عليها الطابع الانساني ولا تعطى للدولة اللبنانية.

وانطلق يوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، مؤتمراً دولياً لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، برئاسة الاتحاد الأوروبي.

ومن أهم الملفات التي سيتناولها المؤتمر مسائل "دعم 13 مليون سوري وأكثر من 5 ملايين لاجئ سوري يحتجون إلى مساعدات إنسانية وكذلك مساعدة البلدان المستضيفة للاجئين السوريين كلبنان والأردن وتركيا".

وكان مؤتمر بروكسل الاول حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، جرى انعقاده في 4 و 5 نيسان 2017،وتوصل إلى تعهدات بتقديم مبلغ 5.6 مليار يورو لدعم الأنشطة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة.

سيريانيوز