كثفت قوات الجيش النظامي، يوم الأربعاء، قصفها مواقع تنظيمات مسلحة في الحجر الأسود في اطار عملية عسكرية ينفذها النظامي لليوم السابع على التوالي تهدف لتأمين جنوب دمشق.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن وحدات الجيش توجه منذ منتصف الليلة الماضية، بناء على معلومات استخباراتية ورصد دقيق، ضربات مكثفة على مواقع انتشار "الإرهابيين" في الحجر الأسود.

وتابعت الوكالة، أن وحدات الجيش البرية تواصل تقدمها في محاور عدة، تزامناً مع زيادة الضربات الجوية.

وقالت مصادر معارضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن طائرات النظامي الحربية مع أخرى تابعة لروسيا شنت أكثر من خمسين غارة خلال ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، على مخيم اليرموك وحيي القدم والتضامن ومدينة الحجر الأسود.

وخاضت وحدات الجيش بإسناد من سلاح الجو يوم الثلاثاء، اشتباكات عنيفة على محاور عملياتها في منطقة الحجر الأسود، وحققت وحدات الاقتحام تقدما في منطقة الجورة بحي القدم، وخاصة بعد السيطرة منذ بداية العملية العسكرية على المزارع المجاورة والتي تفصل بين الحي وشارع الثلاثين.

وقالت قناة (الإخبارية) السورية يوم الثلاثاء، أن الجيش النظامي بدأ عملية برية جديدة تستهدف الخنادق والأنفاق في الحجر الأسود.

وكان الجيش النظامي منح مسلحي تنظيم "داعش" مهلة 48 ساعة للموافقة على الخروج من مخيم اليرموك والحجر الأسود وأجزاء من حيي القدم والتضامن، قبل البدء بعملية الحسم العسكري، إلا أن خلافات بين قيادات التنظيم نفسه حالت دون تنفيذ الاتفاق.

ويتواجد تنظيم "داعش" بالإضافة إلى تنظيمات مسلحة أخرى في جنوب دمشق في مناطق يحاصرها الجيش النظامي وفصائل فلسطينية أخرى

سيريانيوز