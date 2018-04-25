أعلن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي، يوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين دون طيار، تم إطلاقهما من قبل المسلحين، بالقرب من منطقة مطار حميميم في سوريا.

وقال رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرغي رودسكوي في ايجاز صحفي انه "في الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء، قامت الدفاعت الجوية الروسية برصد وإسقاط طائرتين دون طيار للمسلحين على مسافة 10 كيلومترات من مطار حميميم".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء, بأن وسائل الدفاع الجوي التابعة لقاعدة حميميم الروسية أسقطت أهدافا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية، دون وقوع مصابين أو أضرار مادية.

وكانت مصادر أفادت لـRT بأن هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ جرى تنفيذه على حميميم لكنها لم تقترب من المطار.

وأفادت مصادر سورية موالية ومعارضة للحكومة في 11 اذار الماضي بأن قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية تعرضت اليوم لهجوم جديد بطائرات مسيرة من قبل المسلحين.

يشار الى ان المسلحين هاجموا في 7 كانون الثاني الماضي قاعدة حميميم بعدد من الطائرات المسيرة الأجنبية الصنع، واستطاعت القوات الروسية إسقاط سبع منها وضبط ست أخرى.

سيريانيوز