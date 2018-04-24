قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، يوم الثلاثاء، بأن بلاده تتوعد إسرائيل بالعقاب على عدوانها في قاعدة التيفور السورية وقتلها مستشارين عسكريين من إيران خلال الغارة.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن شمخاني، قوله في تصريح للصحفيين، ردا على سؤال حول "الاعتداء الإسرائيلي" على قاعدة "T4" وقتل عدد من المستشارين الإيرانيين أن " الجمهورية الإسلامية دفعت ثمنا كبيرا لإرساء الأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب التكفيري، لذلك لا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي مقابل التصاعد المقلق النابع عن إجراءات أمريكا والكيان الصهيوني وبعض حلفائهم الإقليميين المزعزعة للأمن".

وأضاف شمخاني أن "التواجد الاستشاري الإيراني في سوريا والذي بدأ بطلب من الحكومة الشرعية في هذا البلد يهدف إلى محاربة الإرهاب إذ كان له دور مصيري في هزيمة هذا التيار بالمنطقة ".

وتابع أن "الكيان الذي يعطي لنفسه الحق بالاعتداء على سيادة بلد آخر واستهداف قوات تحارب الإرهاب بالتأكيد يجب أن يكون قد فكر بتداعيات وعواقب ذلك الاعتداء وردود الفعل المقابلة ".

وأردف مشددا أن " معاقبة الكيان الصهيوني أمر حتمي لا رجعة عنه، لكن طبيعة وزمان ومكان وكيفية الرد على المعتدي ستحددها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. إذا كان الكيان الصهيوني لم يدرك بعد انتهاء زمن اضرب واهرب فيجب عليه دفع ثمن عدم الفهم ".

وسبق، أن هددت إيران بالرد على إسرائيل بعد شنها هجوماً على مطار "تيفور" بريف حمص منذ يومين، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مصرع مقاتلين إيرانيين.

وتعرضت قاعدة "T4" العسكرية الجوية الواقعة بمحافظة حمص وسط سوريا لضربات جوية، في 9 نيسان الجاري، أسفرت عن مقتل 14 شخصا بينهم، حسب ما قالته طهران، 7 عسكريين إيرانيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العدوان، إلا أن النظام السوري أعلن أن اسرائيل استهدفت مطار "التيفور" ( T4 ) في حمص بضربات صاروخية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان .

كما اتهم الجيش الروسي إسرائيل بشن ضربات صاروخية على القاعدة العسكرية،عبر المجال الجوي اللبناني.

ورفعت إسرائيل درجة تأهب جيشها، تحسبا لرد عسكري إيراني ، على خلفية الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على قاعدة عسكرية بسوريا.

وشن الطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هجمات على أهداف عسكرية منها إيرانية، كانت آخرها في شباط الماضي، في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, حيث أعلن النظام أن دفاعاته الجوية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.

سيريانيوز