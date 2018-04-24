الدفاع الروسية: إسقاط أهداف جوية صغيرة مجهولة قرب قاعدة حميميم الاخبار المحلية شارك

أفادت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء, بأن وسائل الدفاع الجوي التابعة لقاعدة حميميم الروسية أسقطت أهدافا جوية صغيرة الحجم مجهولة الهوية، دون وقوع مصابين أو أضرار مادية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وكانت مصادر أفادت لـRT بأن هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ جرى تنفيذه على حميميم لكنها لم تقترب من المطار. وأضافت المصادر أن جميع الأهداف وعددها 3 دمرت في الجو. وأفادت مصادر سورية موالية ومعارضة للحكومة في 11 اذار الماضي بأن قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية تعرضت اليوم لهجوم جديد بطائرات مسيرة من قبل المسلحين. يشار الى ان المسلحين هاجموا في 7 كانون الثاني الماضي قاعدة حميميم بعدد من الطائرات المسيرة الأجنبية الصنع، واستطاعت القوات الروسية إسقاط سبع منها وضبط ست أخرى. سيريانيوز

2018-04-24 18:47:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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