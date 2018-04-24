قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الثلاثاء بأنه على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا.

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وقال الجبير تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها".

وأضاف الجبير أنه لو قامت الولايات المتحدة بسحب حمايتها المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر، فإن "النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال انه على بلدان المنطقة الثرية أن تتكفل بالمصاريف الكبيرة التي ننفقها لحمايتها، مشيرا الى أننا أنفقنا 7 مليارات دولار على حماية بلدان ثرية وسنستبدل جنودنا بالمنطقة بجنود تلك الدول.

كما قال ترامب سابقا أنه يرغب بأن "أعيد جنودنا من سوريا فقد أسدينا خدمة عظيمة للدول المجاروة، كما أرغب بأن أترك اثراً قوياً ودائماً في سوريا، كاشفا أنه يناقش القضية السورية "في اطار اتفاق شامل.