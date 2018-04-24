واصل المصري محمد صلاح تألقه ووضع ليفربول الانكليزي على طريق نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم، بتسجيله هدفين وتمريرتين حاسمتين فقاد "الحمر" الى سحق فريقه السابق روما الايطالي 5-2، الثلاثاء على ملعب "أنفيلد" في ذهاب الدور نصف النهائي.

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وافتتح صلاح التسجيل بتسديدة لولبية رائعة (36)، قبل ان يوجه صفعة ثانية لممثل ايطاليا في نصف النهائي بكرة ذكية من فوق الحارس قبل الدخول الى غرف الملابس (45+1).



وفي الثاني، لعب دور الممرر على أكمل وجه بكرتين على طبقين من فضة للسنغالي سادي مانيه (56) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (61). وبعد هدف خامس لفيرمينو (69) وخروج صلاح بديلا، أعاد روما احياء آماله جزئيا بهدفين متأخرين للبوسني ادين دجيكو (81) والارجنتيني دييغو بيروتي (85 من ركلة جزاء).



وكان صلاح، المتوج الأحد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الانكليزي، ترك روما الصيف الماضي مقابل 42 مليون يورو، من أجل الالتحاق بفريق المدرب الألماني يورغن كلوب.



ورفع صلاح رصيده هذا الموسم الى 43 هدفا في 47 مباراة في مختلف المسابقات بينها 9 في دوري الابطال، في المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة القارية الاولى وراء البرتغالي كريستيانو رونالدو (15 هدفا) الذي يحل مع ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر سنتين الاربعاء على بايرن ميونيخ الالماني في مواجهة نارية. وتقام مباراة الاياب الاربعاء المقبل والمباراة النهائي في 26 ايارالمقبل في كييف.



ويقدم الدولي صلاح (25 عاما) اداء رائعا هذا الموسم، واصبح اسمه على كل لسان في انكلترا، حيث لم يقنع البرتغالي جوزيه مورينيو في تشلسي خلال موسم 2015، فتحول الى فيورنتينا الايطالي ثم روما وقاده الى مركز الوصافة الموسم الماضي.



وكان ليفربول، حامل اللقب 5 مرات آخرها عام 2005، تأهل للمرة الأولى منذ 2008 الى نصف النهائي بانجاز لافت ذهابا وايابا على حساب مواطنه مانشستر سيتي (5-1) المتوج بطلا للدوري الممتاز.



في المقابل، كان وصول روما مدويا، بعدما قلب الطاولة على العملاق الإسباني برشلونة من 1-4 ذهابا الى 3-صفر ايابا، ليصل الى دور الأربعة للمرة الاولى منذ 1984، حين واصل طريقة حتى نهائي كأس الاندية الاوروبية البطلة الذي أقيم على أرضه، قبل أن يسقط بركلات الترجيح على يد ليفربول بالذات بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.



ويتعين على روما تكرار "ريمونتا" اخرى للوصول الى النهائي للمرة الثانية في تاريخه.